Otomobil bagajında çalınan 250 litre akaryakıt ele geçirildi

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MALATYA'da jandarma ekipleri, iş makineleri ve TIR'lardan akaryakıt çaldığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde çalıntı olduğu belirlenen 250 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş makineleri, kamyon ve TIR'lardan akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine hareke geçti. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, hırsızların kullandığı otomobil tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bidonlara konulmuş 250 litre akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.



MALATYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:29

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