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Malatya'da kömür fiyatlarında düşüş yaşandı

İHA

Malatya'da soğukların başlamasıyla birlikte odunkömür satışlarında da hareketlilik gözleniyor. Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek ise fiyatlarda bu yıl bir düşüş yaşandığını söyledi.

Malatya'da kömür fiyatlarında düşüş yaşandı

Malatya'da soğukların başlamasıyla birlikte odunkömür satışlarında da hareketlilik gözleniyor. Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek ise fiyatlarda bu yıl bir düşüş yaşandığını söyledi.
Kentte soğukların kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte sobalar da kurulmaya başlandı. Odunkömür alımlarında da hareketlilik başlarken, fiyatlar geçen yıla oranla düşüş gösterdi. Malatya Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, fiyatların geçen yıla oranla düştüğünü belirterek, satışların da doğalgaz kullanımının artması nedeniyle düşük olduğunu söyledi.
Malatya'da kömür fiyatlarını değerlendiren Özbek "Geçen yıla nazaran kömür fiyatlarında bir düşüş var. Geçen yıl bin 400bin 500 TL arasında satılan bir ton kömürün fiyatı bu yıl bin 300 TL'ye kadar düştü" dedi.
Özbek, odun fiyatlarının ise yükseldiğini ifade ederek" Malatya'da esnafımız odun bulmakta zorlandığından dolayı fiyatlar da daha pahalı oluyor. Odunların bu yılki fiyatı da 550600 TL arası değişiyor" diye konuştu.
Odun kömür satışlarının birçok yerde kayıt dışı yaptığını da dile getiren Özbek, "Mahrukatçılar Sitesi'nde bir sürü boş yerimiz var ama genelde her köşede bir esnafımız yer açmış. Biz bunların denetlenmesini ve ruhsatlandırılması istiyoruz. Kayıt dışı olan esnafların önlenmesini istiyoruz burada da Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerimiz ile birlikte bunu bir an önce çözüme kavuşturmak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

MALATYA

08 Kasım 2019 Cuma

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