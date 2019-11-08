Lösemili çocuklar için kermes düzenlendi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, lösemi hastası çocuklara yardım amaçlı kermes düzenlendi.

Lösemi hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Pütürge İmam Hatip Ortaokulu’nda lösemi hastası çocuklara yardım amaçlı kermes düzenlendi.

Düzenlenen kermese Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bedri Altuntaş, olmak üzere ilçenin okul ve kurum amirleri katıldı. Öğrencilerin getirmiş oldukları ürünleri inceleyen Kaymakam Aydın, bu tür etkinliklerin öğrencilerde farkındalık oluşturduğunu belirterek, bu hastalığa yakalanan insanların böyle bilinçli öğrencilerce yalnız olmadıklarını göstermelerinin çok değerli olduğunu ifade etti. Aydın, böyle güzel bir etkinliği gerçekleştirdiği için Pütürge İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kazım Alkan ve tüm öğretmenlere teşekkür etti. Lösemi hastalarına acil şifalar dileğinde bulunan Kaymakam Aydın, öğrencilerce hazırlanan kermes stantlarını gezdi. Öğrenciler, hazırlamış oldukları yiyecek, giyecek ve materyalleri ile lösemi hastası çocuklar için bağış topladı.

Etkinliğin sonunda lösemi hastalığına dikkat çekmek için başta Kaymakam Recep Aydın olmak üzere tüm okul ve kurum amirleri beyaz maske taktı.

MALATYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

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