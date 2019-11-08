Milletvekili Kahtalı: "17 yılda ülkemize büyük hizmetler yaptık"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “17 yıl boyunca yapmış olduğumuz hizmetlerle halkımızın beğenisini kazandık. Vatandaşımızın gerek fiziksel gerekse de özgürlükler anlamında büyük kazanımlar elde etmesine vesile olduk” dedi.

Milletvekili Kahtalı, AK Parti’nin iktidara gelişinin 17. yılı olduğunu kaydederek, “Allah’a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın 2001 yılında kurmuş olduğu partimiz, 2002 yılında iktidar oldu. O günden bugüne kadar da 15 seçim geçirdi. Şükürler olsun ki her seçimde, milletimiz büyük destekler vererek, AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanımızı bu ülkede idareci olarak kabul etti. İnşallah bundan sonrada devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti olarak 17 yılda büyük hizmetler yaptıklarını ifade eden Kahtalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“17 yıl boyunca yapmış olduğumuz hizmetlerle halkımızın beğenisini kazandık. Vatandaşımızın gerek fiziksel gerekse de özgürlükler anlamında büyük kazanımlar elde etmesine vesile olduk. Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle hem içerideki terör gruplarının temizlenmesi hem ekonominin düzelmesi hem fiziki anlamdaki mekanların tekrar revize edilerek (ulaşım, sağlık, eğitim) ülkemizin gelişmesine büyük destekler verdik. İnşallah nasip olursa bundan sonraki on yıllar boyunca da bu dava anlayışı ülkemize hizmet etmeye devam edecek.”

Kahtalı, AK Parti’ye kuruluşundan bugüne emek veren herkese şükranlarını da sundu.

MALATYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:28

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.