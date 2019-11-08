Malatya’da Gençlik Futbol Turnuvası düzenlendi

Malatya’da Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenerek, dereceye girenler ödüllendirildi.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı İdeal Gençlik Futbol Turnuvası 15 gün sürdü. Turnuva, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesinde 32 takımın katılımıyla düzenlendi. Ödül töreninde konuşma yapan Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, “Gençlerimizin milli ve manevi bir ruhla yetişmesi için her alan da çalışma yapıyoruz. Bugünde Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesindeki kardeşlerimiz ile Futbol Turnuvasının ödül töreninde bir arya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler MTTB olarak spor da üstün başarılar sağlan, gençler yetiştirmeye çalışarak ülkemiz sporu için üretmeye ve katkı sunmaya devam ediyoruz inşallah.” İfadelerini kullandı.

Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı İdeal Gençlik Futbol Turnuvası ödül törenine, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç , Yeşilyurt Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Özgül, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nuri Yanbay ve Milli Türk Talebe Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç katıldı.

Şampiyon olan takıma kupa ve ödülleri yetkililer tarafından verildi.

MALATYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

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