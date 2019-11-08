Yeni Malatyaspor TV'den Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret

Yeni Malatyaspor Kulübü’nün resmi yayın organı Yeni Malatyaspor TV, Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, göreve yeni başlayan cemiyet başkanı Vahap Güner’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarete Yeni Malatyaspor TV adına Genel koordinatör Ali Karadeniz ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Türel katıldı.

Bazı gazetecilerin Yeni Malatyaspor’a karşı takındığı tavrın doğru olmadığını belirten Karadeniz, “İyi niyetli gazetecilerimizi sürekli farklı tutuyoruz. Maalesef bazı kurumların kendi kişisel çıkar ve menfaati konusunda kullanmaya çalışan, kulüp başkanımız Adil Gevrek başta olmak üzere 6 yıldır çok büyük bir başarılar elde eden şehrimizi bölgemizi gurur duyma noktasında müthiş bir şekilde temsil eden takımı ki, bugün Türkiye spor camiasına baktığımız zaman ayakta alkışlanan ve çok taktir gören bir yapısı var. Bunları görmemezlikten gelip itibarsızlaştırmaya çalışan belli bir kesimin farkındayız. Bunlarla alakalı dün bazı açıklamalarda bulunduk. Maalesef bu yaptığımız açıklamalar kendilerini bildikleri halde sizin arkanıza, gazetecilerin arkasına saklanarak bizi yine Malatya medyasının önüne atan insanlar oldu. Yine buna ek olarak baktığımız zaman Malatya gazetecilerini itibarsızlaştırmak noktasında yine kendi kişisel çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda hareket eden insanların da maalesef farkındayız. Biliyorum ki yeni yönetimiyle gazeteciler cemiyeti bu insanların karşısında o itibarı korumak adına bir tavır ve davranışta bulunacaktır” dedi.

“Haydar Karaduman’ın vizyonuyla süreceğine inanıyoruz”

Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Türel ise iyi gazetecilerin yetişmesi noktasında cemiyetlere büyük görevler düştüğünü ifade ederek, “Gazeteciliğin odak noktası aslında cemiyetlerdir. Bu çatı altında bulunan gazetecilerin özellikle özlük hakları noktasında, çalışma koşulları noktasında arkalarında çok büyük bir savunucu güçlerin olduğu geçmişte de bugünde de çok net bir şekilde ortada. Gazeteciliğin bugün gelinen nokta itibariyle biraz daha zor koşullar içerisinde olmasının ana nedeni tamamen dış etkenlerdir. Bunun ne cemiyetlerle ilgisi vardır, ne de bu işe emek vermiş deneyimli isimlerle. Özellikle merhum Haydar Karaduman'ın vizyonuyla yola çıkmış Malatya Gazeteciler Cemiyeti bu bayrağı en iyi şekilde taşıyan bir dernek hüviyetindeydi, bundan sonra da Vahap Güner’in önderliğinde devam edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Malatyaspor'un yanında değil Malatyaspor'un tarafıyız”

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ise Yeni Malatyaspor’un her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Sayın Adil Gevrek bazı konularda haksız eleştiriler alsa da en azından bir TV kurmak suretiyle geleceğin WEB TV'sini kurmak suretiyle en doğru işlerden biri yapılmıştır. Adil Başkanımıza yönelik eleştiriler yapılırken biraz ölçünün kaçtığını görüyoruz. Bugün Sergen Yalçın bir markaysa Adil Gevrek de bir marka olmuştur. Gerçekten futbolu bilen ve Malatyaspor'u belli bir marka ve seviyeye getirmiş adama eleştiri yapmak bize yakışmaz. Adil Başkanımızla gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bugün Malatya ismi duyuluyorsa Yeni Malatyaspor'un liglerde ki başarısından kaynaklanıyor. Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak Malatyaspor'un yanında değil Malatyaspor'un tarafıyız. Malatyaspor'a zarar verecek, üzecek, Malatyaspor'un bulunduğu durumdan aşağı çekecek her oluşumun karşısında olmak zorundayız. Efsane Malatyaspor'un başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Yeni Malatyaspor'da onun küllerinden doğru diyebiliriz ama başarıyla gidiliyor. Belki lig şampiyonluğunu zorlayabilecek bir takım. Bunda biz gurur duyuyoruz. Yeni Malatyasporû bu hale getirenlere teşekkür ediyoruz.”

MALATYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

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