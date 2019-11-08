Lösemili çocuklara Jandarma ilgisi

Lösemili çocuklara Jandarma görevlileri ziyaret edip, hediyeler verdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından 28 Kasım Lösemili Çocuk Haftası olması sebebiyle Turgut Özal Tıp Fakültesinde yatarak tedavi gören Lösemili çocuk hastalara hediye dağıtıldı. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca görevlileri, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce’ nin eşi Songül İnce’nin de katılımları ile ziyarette bulunuldu. Jandarmayı karşılarında gören çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı. Jandarma ile birlikte zaman geçirmekten oldukça mutlu olan çocuklar Jandarma personeli ile sohbet etti. Ziyaret edilen çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Çocukların yanlarında bulunan aileleriyle de sohbet eden Jandarma personeli ailelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, acil şifalar diledi.

MALATYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:28

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.