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Öğrenciler organ bağışı hakkında bilgilendirildi

İHA

Öğrenciler organ bağışı hakkında bilgilendirildi

Öğrencilere organ bağışının önemi anlatılarak, organ bağışı ile bir insanın hayatının kurtarılabileceği vurgulandı.
Malatya’da Vali Galip Demirel Ortaokulu öğrencilerine, organ bağışı semineri düzenlendi.
Organ Bağışı Haftası kapsamında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerince öğrencilere organ bağışının önemi anlatılarak, organ bağışının bir insanın hayatını kurtarabileceği vurgulandı. Vali Galip Demirel Ortaokulu Müdürü Hamit Kapan, ülkemizde organ bağışı yeterli düzeyde olmadığını belirterek, tedavi gören birçok insanın organ beklerken hayatını kaybettiğini ifade etti. Kapan, “ Bu nedenle organ bağışı haftasında ve eğitim öğretim süresi boyunca organ bağışı hakkında öğrencilerimize velilerimize bilgilendirerek, farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Böylelikle bir insanın hayatını kurtarmak, yaşam kalitesini artırmak için okulumuzda gerekli farkındalık çalışmalarında diğer kuruluşlar ile işbirliği içinde olacağız” İfadelerini kullandı.

MALATYA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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