Bakan Varank, Malatya’da iş dünyası ile bir araya geldi “Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya’da ‘Milli teknoloji, güçlü sanayi’ konulu toplantıda yaptığı konuşmada, “Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz” dedi.

Bakan Varank, Malatya Ticaret Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Milli teknoloji, güçlü sanayi’ konulu istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitler Meclis Salonunda iş dünyası temsilcileri ile buluşan Bakan Varank, bakanlık olarak sanayinin nabzını tutmak, risk ve fırsatları sanayicilere anlatmak ve yapıcı çözüm önerileri getirmenin en temel öncelikleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte reel ve imalat sektörünü ilgilendiren konuları bakanlığın şemsiyesi altına topladıklarını belirten Varank, “Fikirden ürüne varıncaya dek her aşamayla ilgili desteklerimiz var. Üretimi, yatırımı ve istihdamı teşvik etmek adına, imkanlarımızı seferber ettik. Geçtiğimiz aylarda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıkladık. İddialı, ama bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı elbette hak ediyor” şeklinde konuştu.

Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahip olduklarını dile getiren Bakan Varank, “Daha fazla güçlü bir Türkiye için, katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde bir rotayı takip edeceğiz. Bu yolda Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek. Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik, Beşeri Sermaye ve Altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla hedeflerimize İnşallah teker teker ulaşacağız. Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz. Sürecin başarısında, sizlerin de desteği ve işbirliği elbette bizim için çok önemli. Yatırıma, üretime ve istihdama çok daha güçlü bir şekilde asılmanız gerekiyor. Ekonomik bağımsızlığımızın yolu da aslında buradan geçiyor. Reel sektörümüzü üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış benzersiz politikalar geliştiriyoruz. Bakınız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Programla birlikte, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlıyoruz. Bunun için odak sektörleri, bu sektörlerdeki öncelikli ürünleri şimdiden belirledik. Program dahilinde, hem alıcıyı hem de üreticiyi aynı anda teşvik ederek, tüm desteklerimizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz. Stratejik ya da proje bazlı teşviklerimiz bu program kapsamında girişimcilerin hizmetinde olacak. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Başvuruları 22 Kasım’a kadar alamaya devam edeceğiz. Sonraki aşamada diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Oldukça heyecan verici bu programı biz çok önemsiyoruz, gelin sizler de bir parçası olun, başvurunuzu yapın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İş dünyasının hem ülke ekonomisine hem de kendi potansiyellerine çok daha güçlü bir şekilde güvenmesi gerektiğinin de altını çizen Varank, “Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Kurda istikrarı yakaladığımızı görüyoruz. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranları artıyor. Bankalar reel sektöre kredi verme konusunda daha hazır. İçerdeki bu ortam, yurtdışına da yansımış durumda. Uluslararası kuruluşlar ülkemiz hakkındaki büyüme tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyorlar. Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı endeksinde üst üste 2 senedir üst sıralara tırmanıyoruz. Ekonomimiz günden güne inşallah sizlerin de yatırım iştahıyla daha da güçlenecek” şeklinde konuştu.

Bu noktada Malatya’dan da beklentilerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Varank, “Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nde sanayimizin parlayan yıldızı. Gıda, tekstil, makine, yapı ürünleri ve mobilya imalatında güçlü bir kapasite birikimine sahip. Yılın ilk 10 ayında, Malatya’nın ihracatı geçen seneye göre yüzde 13’lük bir artış göstermiş durumda. Bu şehirde neredeyse her sektörde ihracat yapabilen bir sanayi altyapısı var. Tabi bu altyapının gelişmesinde sunduğumuz desteklerin de büyük bir katkısı olduğunu da unutmamamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar Malatya’da 7 milyar liralık sabit sermaye yatırımının teşvik edildiğini be 24 bin vatandaşın istihdam edilmesini sağladıklarını da anlatan Varank, “Girişimcilik, ArGe ve finansman gibi alanlarda 6 bine yakın KOBİ, KOSGEB’ten faydalanıyor. KOSGEB’in Girişimcilik destek programlarından yararlanan ya da yararlanmak isteyen girişimcilerimiz için, 50 bin lira üst limitli yeni bir kredi programını yakın zamanda başlattık. Buna göre, 50 bin liraya kadar aldığınız kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Böylelikle, işletme sermayenize ek bir katkı sağlayacağız. Bu programa başvurular sürekli açık, Malatyalı girişimcilerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Malatya inovasyon alanında da önemli adımlar attı. Bakanlığımızca desteklenen teknoparkın doluluk oranı yüzde 95. Yine şehrimiz, tekstil ve makine alanında inovatif çözümlere odaklanmış ArGe merkezlerine ev sahipliği yapıyor” sözlerine yer verdi.

Çok hızlı bir teknolojik dönüşüm çağından geçtiklerini de belirten Bakan Varank, özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Bu konuda farkındalığı artırmak için Ankara ve Bursa’da model fabrikalar açtıklarını anımsatan Varank, “Sanayicilerimiz burada düzenli olarak, yalın üretim teknikleri ve dijital yetkinlik eğitimler alabiliyorlar. Bu merkezlerin kapıları da elbette ki Malatya’daki sanayicilerimize açık. Çalışanlarınızı buralardaki eğitimlere katılmaya teşvik edin. Hem teorik hem de pratik alanlardaki eğitimlerden faydalansınlar ve fabrikalarınızdaki dönüşümün mimarları olsunlar. Biz bu programı da Türkiye’nin inşallah her tarafınıza yaymak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Malatya’daki organize sanayi bölgelerinde 27 binin üzerinde vatandaşın istihdam edildiğini anımsatan Varank, “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Malatya 1. Organize Sanayi Bölgemizdeki Atıksu Arıtma tesisinin kapasitesini 24 bin metreküpten 40 bin metreküpe çıkaracağız. Yine kayısının el değmeden işlenip paketlendiği, kükürtlemeden kurutmaya tüm süreçlerinin bir arada yapılabileceği Model Kayısı Fabrikası Projesini hayata geçireceğiz. Fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra, bu projelerle ilgili ilimize yaklaşık 10 milyon liralık kaynak aktarmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Programda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise dijital dönüşüm süreciyle birlikte Türkiye’yi gelecek hedeflerine taşıyacak olan ‘2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini önemsediklerini belirterek “Bu stratejide Türk iş dünyası olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımızı bilmenizi isterim. Son dönemde ekonomimizin ve sanayimizin önünü açan pek çok düzenlemede Sayın Bakanımızın imzası var. Geçmişten bu yana iş dünyamıza ve sanayimize verdiğiniz desteklerden dolayı size şükranlarımızı sunuyoruz” sözcüklerini kullandı.

Malatya’nın Doğu Anadolu Bölgesi’nin üretim üssü ve sanayi merkezi olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, “Malatya’daki 3 OSB’miz ile sanayicilerimizin üretim yapmasını sağlıyoruz. Malatya’mızdaki 12 binden fazla işyeri içinde imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerinin sayısı 2 binden fazladır. Yine bu işyerlerimizde ki 113 bin civarında istihdamın, 31 binden fazlası imalat sanayi alanındadır. Malatya’mızda yaklaşık 200 firmamız da ihracatçı konumda. Tüm bunlara rağmen Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesindeki Malatyalı firma sayımız sadece 2’dir. Bölgenin üretim ve sanayi merkezi olan Malatya’nın Türkiye’nin sanayisinden çok daha fazla pay alması için çalışıyoruz. Görevde olduğumuz bir buçuk yıllık süre içerisinde 22 bin olan OSB çalışan sayımıza ek olarak nitelikli firmalara arsa tahsisi gerçekleştirerek 5 bin 300 kişilik istihdam sağladık. Biz azim ve özveri ile çalışırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın ve bakanlığımıza bağlı kurumlarımızın desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya ile ilgili taleplerinin de olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, “Bölgemizdeki Kalkınma Ajansı'nın bütçesinin arttırılması daha güçlü projeler yapabilmemize olanak sağlayacaktır. Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanında bulunan mahkemece depo kararı verilen kamulaştırma bedellerinin bakanlığınız tarafından kredilendirilmesi söz konusu alanın altyapı ve üst yapısının tamamlanmasına yönelik kaynak tahsisi yapılması ilimiz için aciliyet arz etmektedir. Organize sanayi bölgesindeki arıtma tesisimizin kapasitesi Mevcut hali ile yeterli gelmediği gibi yeni yatırımların yapılmasına da engel teşkil etmektedir. Arıtma tesisimizin kapasitesinin artırılması için hazırladığımız projenin bakanlığınızca yatırım planına alınması ve kredilendirilmesini talep ediyoruz. Organize Sanayi bölgelerinde daha önce sanayi üretimi amacıyla tahsisi yapılmış kapalı alanı dışında atılda kalan boş arsaların kanuni düzenleme ile ifraz edilerek yeni yatırımcılara tahsisini yapılması Organize Sanayi bölgemizin rantabl kullanılmasına imkan sağlayacaktır. Şehir içerisinde kalmış Sanayi siteleri Mevcut hali ile genişlemeye imkanı olmadığı gibi taleplere de cevap verememektedir. Uygun görülen hazine arazilerinin tahsis edilerek ilimizde mevcut Sanayi sitelerinin taşınması yeni İhtisas Sanayi sitelerinin kurulmasının şehrimiz istihdamına katkı sağlayacağına inanıyor ve desteklerinizi talep ediyoruz. Uçak seferlerinin artırılması sanayici ve iş insanlarımız için kolaylık sağladığı gibi ilimizin ve bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

MALATYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:27

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.