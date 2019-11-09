Tiyatro sanatçısından lösemili çocuklara moral ziyareti

Malatyalı tiyatro sanatçısı ve yönetmen Şahin Uyumaz, lösemili çocukları ziyaret edip, hediyeler verdi.

Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemili çocukları Nasrettin Hoca kıyafetiyle ziyaret eden ve moral veren tiyatro sanatçısı ve yönetmen Şahin Uyumaz, “Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören Lösemili çocuklara ve kardeşlerimize moral vermek için geldik. Çeşitli hediyeler verdik ve hikayeler anlattık. Birbirimizle hoş sohbetler gerçekleştirdik. Bizi gören çocukların gözlerindeki ışık bizleri mutlu etti. Bir tane lösemili kardeşimiz, Nasrettin hocam ben senin hikayelerini biliyorum bak bende Nasrettin Hoca fıkraları kitabım ’da var diyerek, bize o durumda hikaye okudu” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Uyumaz, çocuklara hediyeler de verdi.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemili çocukları, Nasrettin Hoca kıyafetli oyuncuyu görünce çok mutlu oldu.

MALATYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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