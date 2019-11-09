Otomobil çarpan genç öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobil çarpan genç öldü

DHA

MALATYA'da, yolun karşısına geçen Kadir Sefa Yıldız (16), otomobilin çarpmasıya hayatını kaybetti.

MALATYA'da, yolun karşısına geçen Kadir Sefa Yıldız (16), otomobilin çarpmasıya hayatını kaybetti.
Kaza, Malatya-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Kadir Sefa Yıldız, Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli babasını ziyaret ettikten sonra eve dönmek için yolu çıktı. Ancak yoldan geçmek isteyen Yıldız'a, sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.  

MALATYA

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Battalgazi Belediyesinin araç filosuna 75 takviye
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesinin araç filosuna 75 takviye
2.geleneksel bisiklet şenliği renkli geçti
YEREL HABERLER 2.geleneksel bisiklet şenliği renkli geçti
Malatya'da feci kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Malatya'da feci kaza: 1 ölü
Öğrencilerden örnek hareket
YEREL HABERLER Öğrencilerden örnek hareket
Tiyatro sanatçısından lösemili çocuklara moral ziyareti
YEREL HABERLER Tiyatro sanatçısından lösemili çocuklara moral ...
Bakan Varank: Sanayi sicil sistemine kayıt olun (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Sanayi sicil sistemine kayıt olun (2)
Bakan Varank, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Varank, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ...
Arguvan’da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Arguvan’da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi
Bakan Varank: Sanayi sicil sistemine kayıt olun
YEREL HABERLER Bakan Varank: Sanayi sicil sistemine kayıt olun
Bakan Varank, Malatya’da iş dünyası ile bir araya geldi “Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz”
YEREL HABERLER Bakan Varank, Malatya’da iş dünyası ile bir araya ...
Öğrenciler organ bağışı hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Öğrenciler organ bağışı hakkında bilgilendirildi
Tarım arazileri dron ile takip ediliyor Hangi alanların suya, hangi alanların ilaçlamaya ihtiyaç duyduğu havadan tespit edilecek
YEREL HABERLER Tarım arazileri dron ile takip ediliyor Hangi ...
Öğrenciler Mevlidi Nebevi Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Öğrenciler Mevlidi Nebevi Haftasını kutladı
Lösemili çocuklara Jandarma ilgisi
YEREL HABERLER Lösemili çocuklara Jandarma ilgisi
Atık Su Arıtma Tesisi kendi elektriğini üretecek
YEREL HABERLER Atık Su Arıtma Tesisi kendi elektriğini üretecek
81 ilin lezzeti bu festivalde
YEREL HABERLER 81 ilin lezzeti bu festivalde
Yeni Malatyaspor TV'den Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor TV'den Gazeteciler Cemiyeti’ne ...
Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge birincileri belli oldu
YEREL HABERLER Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge ...
Malatya’da Gençlik Futbol Turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya’da Gençlik Futbol Turnuvası düzenlendi
Jandarmadan kaçakçılara darbe Diyarbakır’dan Ankara’ya giden kamyonda 6 ton kaçak tütün ve çok sayıda sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçakçılara darbe Diyarbakır’dan ...
Kızılay Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kızılay Haftası kutlandı
Hokeycilerden Vali Baruş’a ziyaret
YEREL HABERLER Hokeycilerden Vali Baruş’a ziyaret
Milletvekili Kahtalı: "17 yılda ülkemize büyük hizmetler yaptık"
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı: "17 yılda ülkemize büyük ...
Eskimalatya’da bulunan eski belediye binasının yıkımı için ilk kepçe vuruldu
YEREL HABERLER Eskimalatya’da bulunan eski belediye binasının yıkımı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu