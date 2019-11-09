Baro Başkanı Han’dan 10 Kasım mesajı

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Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Han mesajında, “Ulusal bağımsızlığımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, yaşamını Türk Milletinin bağımsızlığına ve gelişimine adamış eşsiz lideri kaybettiğimiz 10 Kasım, ulusumuzda ortak hüznün tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ata’sının ilkeleri ışığında ilerleyerek çağdaş ve modern bir dünya devleti haline gelmelidir. Atatürk’ü anmak, onun aydınlık yolundan kararlılıkla yürümek, onu fikirleri ile yaşatmak, kurduğu cumhuriyete, değerlerine, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkarak, daha ileriye taşımak gerekmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde, saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

MALATYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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