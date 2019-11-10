Malatya’da 10 Kasım törenleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. Yıl dönümünde Malatya’nın ilçelerinde de düzenlenen anma törenleri ile anıldı.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Nazım Hikmet Meydanında ki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören ile anıldı.

Buradaki Atatürk Büstüne İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenklerin ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanı çevresindeki vatandaşlar da siren sesi ile birlikte saygı duruşuna katıldı.

Atatürk Hekimhan’da saygıyla anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında gerçekleştirilen törenler ile Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de anıldı.

Atatürk Meydanında düzenlenen programa Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ, askeri erkân, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çaldı. Çok sayıda vatandaş da, araçlarının kornalarını 2 dakika boyunca çalarak, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen etkinlik ile devam etti. Program şiir, oratoryo, koro ve slâyt gösterileri büyük beğeni topladı.

Ulu Önder Atatürk Darende’de Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Darende ilçesinde de anıldı. Hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan anma töreni Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda devam etti.

Buradaki anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirlerin okunması ve Atatürk ile ilgili sinevizyon gösterisi ile son buldu

Anma törenine Kaymakam Malik Çalışır, Garnizon Komutanı Ali Köse, Cumhuriyet Savcısı Cahit Şar, Emniyet müdürü Mustafa Denizhan, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

1016 Kasım Atatürk Haftası boyunca Darende ilçesindeki tüm okullarda da anma programları düzenlenecek.

MALATYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:26

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.