Malatya'da feci kaza: 4'ü ağır 11 yaralı Ticari araçla otomobil çarpıştı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ören Mahallesi istikametinden gelerek Akçadağ ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan İbrahim Üstün idaresindeki 44 AAB 799 plakalı hafif ticari araç ile Kemal Kırıktaş yönetimindeki 44 PS 219 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

MALATYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:26

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.