Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Vali Baruş’u ziyaret etti

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya , Malatya Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Valiliğe gelişinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Büyükelçi Bhattacharyya, Malatya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, iki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine katkı yapacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti. Büyükelçiye Malatya hakkında bilgiler veren Vali Baruş, Büyükelçi Bhattacharyya’nın ziyaretinden memnuniyetini de dile getirdi.

MALATYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:25

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.