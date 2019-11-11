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Hindistan Büyükelçisi'nden Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

İHA

Hindistan Büyükelçisi'nden Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde ilk olarak Belediye Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Bhattacharyya Malatya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bhattacharyya’nın nazik ziyaretinden duyduğu memnun olduğunu dile getirdi. Hindistan ile Türkiye arasında kadim dostluklar olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Hindistan’da Emir Timur döneminde Türk ve Müslüman Devleti de vardı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hindistan ile çok güzel ticari ilişkilerimiz oldu. Rahmetli Gandi’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili güzel söylemlerini biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl özgürlük savaşçısıysa Gandi’de özgürlük savaşını nezaket dâhilinde yürütmüştür. Sessiz protestoların babası Gandi’dir. Hindistan’a bizim özel bir ilgimizin olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi çok önemli. Hindistan Dünya’nın yedinci büyük ülkesi durumunda" ifadelerini kullandı.
Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir sorununda aklı selimin gelip gelmesini istediklerini söyleyen Gürkan, "Hintli dostlarımız Gandi’nin de ifade ettiği gibi nezaketin, nezahatın en üst seviyede temsil edildiği insanların temsilcisidir. İnanıyorum ki bütün Hint insanları Gandi gibi düşünür ve nezaket sahibidirler. Büyükelçinin Türkiye’deki illeri gezmesi, tanıması noktasındaki ilgi ve alakası bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. İleriki zamanlarda Büyükelçilerimizin gayret ve çabalarıyla iki ülke arasında hem ticaret hacminin artmasına, sosyal, kültürel ve turizm faaliyetlerinin artmasına vesile olur. Büyükelçimizi tekrar burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtiyorum” dedi.
Malatya’nın çok güzel bir şehir olduğunu belirten Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya, “Malatya şehrine aşık oldum. Özellikle Battalgazi harika güzel bir yer. Hindistan ile Türkiye arasında yakın ilişkiler var. 2017 yılında Türkiye Cumhurbaşkanının Hindistan’ı ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. İlişkilerimizi daha da güçlendirmek için çalışacağız. Kültürel ve ticari anlamda önemli gelişmelerin sağlanacağına inanıyorum. Hindistan ile Türk insanları birbirine çok benziyorlar. Her iki ülke insanı geleneklerine çok bağlıdır. Özellikle Gandi ile Türk insanı arasında daha eskilere dayanan bir bağ bulunmakta. Birinci Dünya savaşandan sonra Gandi’nin önderliğinde Türkiye’ye büyük destek verilirken yardımlarda yapıldı. Gandi ile Türk insanı kesinlikle kardeştir. Gandi, Atatürk’ün ölümünden de çok etkilendi ve çok mutsuz oldu. Malatya şehri ile ilgili olarak şehriniz iki başbakan çıkarmış, Turgut Özal ve İsmet İnönü. İsmet İnönü Hindistan Büyükelçisini evinde ağırlamıştır. 1998 yılında Turgut Özal’ın ziyaretinden sonra Hindistan ile Türkiye hem kültürel hem de ticari açıdan birbirlerine daha da yakınlaşmışlardır. Çok güzel bir şehriniz var” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Hindistan Büyükelçisine Kılıç, Kayısı ve Malatya tanıtımı için hazırlanmış olan kitap, Hindistan Büyükelçisi ise Başkan Gürkan’a Hindistan’ın Nobel ödüllü yazarları tarafından yazılmış eserleri hediye etti.

MALATYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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