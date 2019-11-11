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Sultansuyu Harası’nda 3 bin fidan toprakla buluştu

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında Sultansuyu Tarım İşletmesinde 3 bin fidan toprakla buluştu.

Sultansuyu Harası’nda 3 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında Sultansuyu Tarım İşletmesinde 3 bin fidan toprakla buluştu.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sultansuyu Tarım İşletmelerinde 50 dekarlık alana Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında 3 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.
Sultan Suyu Tarım İşletmesi Müdür Vekili Tahsin Aydın, bugünkü fidan dikim rekoruna katkıda bulunacaklarını belirterek “Bu tarihten itibaren “Milli Ağaçlandırma” günü olarak kutlanacak 11 Kasım 7’den 77’ye ülkenin 4 bir yanında bugün olduğu gibi gelecekte de geleceğe nefes olmak için bir araya geleceğiz. Bu yıl dünya rekorunun hedeflendiği bu etkinliğe TİGEM ailesi olarak 17 işletmemizde toplam 50 bin 600 fidanla destek veriyor ve bizde varız diyoruz. TİGEM işletmeleri tarih boyunca doğal dengeyi korumak amacıyla ağaçlandırma çalışması yapmış yaklaşık 2 milyon 300 bin ağaç varlığına ulaşmıştır. Her yıl yeni fidanlar dikilerek bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz” dedi.
Programa katılan Akçadağ İlçe Kaymakamı Hulusi Teke ise son dönemlerde artan orman yangınları karşısında bu kampanyanın başlatıldığına dikkat çekerek “Toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla 11 milyon adet fidanın geleceğe nefes ol kampanyası ile ülke genelinde toprak ile buluşuyor. Aslında bu kampanyanın içeriğini kampanyada kullanılan “Bugün Fidan, Yarın Nefes” sloganı her şeyi çok iyi özetlemektedir. 81 ilimizde aynı anda yürütülen bu etkinliğe 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızın katılımı ile başta son zamanlarda yanan ormanlık alanlar olmak üzere köy okulları ve köy yolları, okul bahçeleri, kamusal alanlar, ibadet yerleri ve sağlık ocağı daha sayamayacağımız ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün alanlarda gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuştu.
Programda daha sonra Özel Malatya Final Okulları Halk Oyunları ekibi tarafından gösteri sunuldu. Renkli görüntülerin yaşandığı fidan dikim etkinliğinde daha sonra protokol ve öğrenciler hep birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

MALATYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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