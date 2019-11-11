"Daha Yeşil Bir Türkiye" kampanyasına İnönü Üniversitesi de destek verdi.

Malatya İnönü Üniversite Kampüsü’nde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Doğar, Öğr. Gör. Hakan Çevrim, Ziraat Mühendisi Gökmen Yücel ve akademik personel ile öğrenciler katıldı. Değerlendirmelerde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Çevrim, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan fidan dikimi kampanyası dâhilinde Türkiye genelinde 11 milyon ağaç dikimi hedefleniyor. Biz de İnönü Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme adına bin fidanı toprakla buluşturduk" dedi. Çevrim, "Fidan dikimi etkinliğine destek veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak ve akademik personeline, Prof. Dr. Cemal Gündoğdu’ya, Dr. Öğr. Üyesi Yahya Doğar’a, Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ve Orman Mühendisi Basri Mutlu’ya, Ziraat Mühendisi Gökmen Yücel’e ve idari personel ile öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MALATYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:25

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.