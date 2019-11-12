Malatya’da tarihi eser kaçakçılığı

Malatya’da gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen metal objeler ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyon da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise toplam bin 1683 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Sikke, küpe ve yüzük gibi benzeri metal objeler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten yasal işlem yapıldığı belirtildi.

MALATYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

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