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Türk ocaklarında “Barış Pınarı Harekatı” anlatıldı

İHA

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ocak başı sohbetlerinde bu hafta Emekli Kurmay Albay Yusuf Çetinkaya Barış Pınarı Harekatı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Türk ocaklarında “Barış Pınarı Harekatı” anlatıldı

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ocak başı sohbetlerinde bu hafta Emekli Kurmay Albay Yusuf Çetinkaya Barış Pınarı Harekatı konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Türk Ocakları Malatya Şubesi’nin Ocakbaşı Sohbetlerinde Suriye’nin Kuzeyi Fırat’ın Doğusundaki terör örgütlerine yönelik başlatılan ve kısa sürede başarı ile sonuçlandırılan Barış Pınarı Harekatı değerlendirildi.
Ocak binasında gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata Türk Ocakları’nın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Günata,” Türk Ocaklarının 107 yıllık şerefli geçmişinde heyecanla yaptığımız çalışmalarımız inşallah ebediyete kadar devam edecektir. Türk ocaklarının varlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin Devleti'nin varlığı ile eşdeğerdir. Bu ocak Türkiye Cumhuriyeti'nin ve devletinin kuruluşunda mihenk taşı olmuş ve fikir alt yapısını oluşturmuş bir fikir ocağıdır" dedi. Barış Pınarı Hareketine de değinen Günata, "Son zamanlarda sınırımızda meydana gelen olaylar oldu şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin misakı Milli sınırları içerisinde oynanmak istenen oyları bozmanın tek yolu sadece içeride değil onun uzantısı olan yurt dışında da bu tedbirler almak gerekiyor idi. Bu bakımda dünyanın şerefli ordularında biri olan Türk ordusu tarihi görevlerine birini yeni de yaptı en azından şimdilik de olsa güney sınırlarımızda yeni de bir güvenlik koridoru oluşturdu. Barış Pınarı Hareketi kısa da sürse de ama Türkiye Cumhuriyeti'ne Devleti'ne bağlı Türk ordusunun ne yapabileceğini dünyaya göstermiştir" diye konuştu.
Emekli Kurmay Albay Yusuf Çetinkaya ise Barış Pınarı Harekatını değerlendirdi ve katılımcılara operasyon yapılan alanları sunumlar eşliğinde harita üzerinde gösterdi.

MALATYA

12 Kasım 2019 Salı

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