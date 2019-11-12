Malatya polisi suç işlenmeden önlem alıyor

Malatya polisi,suç önleme çalışmaları kapsamında gençlere yönelik son 9 ayda 7 ayrı konferans ve etkinlik düzenlenirken, 8 bin 20 kişiye terör, asayiş olayları, örgütler, suça karışanların cezaevi süreci ile ilgili detaylı beliler verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, bu yılın ilk 9 ayında yaptığı suçu önleme çalışmalarını kamu oyuna açıkladı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamaya yönelik terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenebilmesi, gençlerin terörden korunması, terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturularak şiddete varan aşırılıkların önlenmesi ve terör örgütlerinin propagandalarının etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak bilgilendirme ve önleme faaliyetleri yapıldı. Bu bilgilendirme faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2019 yılı içerisinde il merkezi ve ilçelerinde, lise ve dengi okullarda bulunan öğrencilere "Bir Eksiğiz Projesi" kapsamında 37 oturum halinde 5 bin 444 kişiye, okullarda görevli özel güvenlik görevlileri ve okul polisleri dahil 1 oturum halinde 490 kişiye konferans verildi. Diyanet personeline yönelik 3 oturum halinde 750 kişiye konferans gerçekleştirildi. Üniversite de okuyan öğrencilerin kalmış olduğu yurtlarda 5 oturum halinde 626 kişiye, " Genç Adımlar Kampa3 Projesi " kapsamında Çanakkale ilinde çeşitli illerden gelen öğrencilere 1 oturum halinde 400 kişiye, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuyan öğrencilere yönelik 1 oturum halinde 60 kişiye ve Turgut Özal Üniversitesi okuyan öğrencilere yönelik 1 oturum halinde 250 kişiye konferans verildi. Sosyal faaliyetler alanında ise, “Genç Adımlar Kamp’a” adı altında lise ve dengi okullarda eğitim gören 64 öğrenci ve 6 görevliye Çanakkale ili Eceabat ilçesinde kamp yapıldığı bildirildi.

İnönü Üniversitesinde eğitim öğrenimlerini devam ettiren öğrencilere yönelik hazırlanan projeler ile İstanbul ve Çanakkale illerini kapsayan gezi düzenlendi. Geziye katılan öğrencilerden müsait olan 63 öğrenci ve 6 görevliye iftar verildiği ifade edildi. 10 Nisan Polis Bayramı dolayısıyla Malatya Park AVM’de açılan stantta, çoğunluğu gençlerden oluşan 15 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Turgut Özal Tabiat Parkı Malatya Spor Tesisleri civarında toplam 220 kişinin katılımı ile Malatya’nın her şehidine bir ağaç dikildi. “Hepimiz Oradaydık15 projesi" kapsamında İnönü Üniversitesine yönelik 40 öğrenci 6 personelle birlikte Çanakkale ve İstanbul illerine gezi düzenlendi. Üniversite mezuniyeti için gelen öğrencilere ve velilerine yönelik 4 bin kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. El Ele Güvenli Geleceğe projesi kapsamında İnönü Üniversitesine yönelik Üniversiteye Kayıt için gelen öğrencilere yönelik 10 oturum halinde 10 bin kişiye ulaşıldı. Malatya Park AVM Öğrenme Şenliği kapsamında 3 oturum halinde bin 500 kişi ile iletişime geçildi. El Ele Güvenli Geleceğe projesi kapsamında Turgut Özal Üniversitesine yönelik Üniversite öğrencilerine yönelik 1 oturum halinde 350 kişiye konferans verildi.

Aile görüşmeleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da ise "Aile, toplum hayatının en önemli kurumlarından birisi olması itibariyle hem terör örgütleri hem de terörle mücadele birimleri açısından oldukça önemlidir. Bundan dolayı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğimizce ailelerle yürütülen çalışmalar, ailenin birey üzerindeki etkisinden terörle mücadele alanında faydalanılarak gençlerin terör örgütlerinden korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu bağlamda büromuz tarafından Aile Görüşmeleri, Önlem Alma, Soruşturma, Örgüt Mensupluğu ve Cezaevi Aşamaları olarak dört başlık altında yürütülmüştür. 2019 yılı içerisinde 8 kişi için ailesinden 18 kişi ile yüz yüze ve telefon ile görüşme gerçekleştirilmiştir" bilgileri verildi.

MALATYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

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