Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Malatya’da polis, öğrencilere şapka ve tişort dağıtarak, polislik mesleğini tanıttı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlü görevlileri tarafından, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanarak uygulanmakta olan “Bir Gülümseme Yeter Bize” İsimli Proje okullarda uygulandı. Proje kapsamında devlet kurumlarınca kullanılan kıyafet, taşıt, araç ve gereçler yani polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Merkez ilçe Yeşilyurt Yakınca Mahallesinde bulunan Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulunda, İbni Sina Özel Eğitim Uygulama okulunda olmak üzere 1215 yaş gurubu ve 1518 yaş gurubunda bulunan yaklaşık 370 engelli öğrenciye yönelik olarak polislik mesleği tanıtımı yapıldı. Öğrencilere tişört ve şapka hediye edildi. Faaliyet kapsamında öğrencilere ikramlarda bulunuldu. 75 Öğrenci İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü birimlerine getirilerek öğrencilere tanıtım yapıldı.

MALATYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

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