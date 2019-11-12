Yeşilyurt Belediyespor'dan MHK’ye şikayet

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor son haftalarda yaşanan hakem hatalarından dolayı Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) başvurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada ligin 12. haftasında sahalarında oynadıkları Gölcükspor müsabakasında müsabakanın orta hakemi Erdem Demirtaş’ın yönetimiyle maçın önüne geçtiği ve bundan dolayı görüntülerle birlikte MHK’ye başvurulduğu ifade edildi.

12. haftası geride kalan 3. Lig 3. Grup’ta 9 puanla 17. Sırada bulunan turuncu yeşilli kulüpte, Gölcük maçındaki hakem karaları gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Kulüp başkanı Tahsin Yılmaz’ın önceki gün yaptığı sert açıklamada, “Zorlu sürecimizi hakemler daha da zorlaştırıyor. Bu takımın saha kenarında Teknik Direktörüne ve onun heyecanına ihtiyacı var. Teknik Direktörümüz 6 haftada 2. kırmızı kartını gördü. Takımımız, başarı için Yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları ile çok güzel bir birliktelik oluşturdu. Bunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Buna müsaade etmeyiz, hakkımızı arayacağız" şeklindeki acıkmasından sonra, bugün de kulüp tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Bu hafta oynadığımız Gölcükspor karşılaşmasının orta hakemi Erdem Demirtaş’ın kötü yönetimiyle ilgili MHK nezdinden girişimde bulunduk ve bu hakemimizle ilgili şikayetimi ilettik. Bu aşamadan sonra gereğinin yapılasını bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

MALATYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

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