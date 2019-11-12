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Yeşilyurt’ta tarihi eserlere sahip çıkılıyor

İHA

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'daki tarihi evlerin onarılarak turizmin hizmetine kazandırılıyor.

Yeşilyurt’ta tarihi eserlere sahip çıkılıyor

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’daki tarihi evlerin onarılarak turizmin hizmetine kazandırılıyor.
Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden Yeşilyurt Konaklarındaki çalışmaları yerinde inceleyip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan bilgiler aldı. Vali Aydın Baruş daha sonra ise Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ile birlikte ilçenin eski yerleşim yerlerinden olan Çırmıktı’daki Hıroğlu mahallesinde yapımı devam eden Tarihi Konaklarda inceleme yaptı. Vali Aydın Baruş’a Yeşilyurt Konaklarına yönelik sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Ecdat yadigarı tarihi camilerimizi, konaklarımızı, çeşmelerimizi, köprülerimizi ve diğer tüm tarihe şahitlik etmiş mekânlarımızı aslına uygun ederek gelecek kuşaklara taşınmasına özen gösteriyoruz. Yeşilyurt’un kendisine has tarihi ve kültürel zenginliklerini bu tür projeler ve yatırımlarla günümüzden gelecek nesillere taşımak adına elimizden geleni yapıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bu bölgemizin tarihi yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Valimiz Aydın Baruş Beyfendiye devam eden restorasyon çalışmalarımız üzerine bilgiler paylaştık. Hıroğlu mahallemizde ki Lezzet Caddesi üzerinde bulunan ve tarihe tanıklık eden tarihi konaklarımızı Butik Otel, Gastronomi Müzesi, Millet Kıraathanesi, yöresel lezzetlerin satışının yapılacağı mekanlara dönüştürüp yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı. Butik Oteli tamamladıklarını, diğer mekanlarında dönüşümü için planlı ve sistematik bir şekilde ekiplerin çalıştığına dikkat çeken Çınar, “ İnşallah burası tamamlanıp hizmete girdiği andan itibaren bu bölgemizin gerek doğal ve tabiat güzellikleri gerekse de yöresel lezzetleri ve kültürünü daha geniş kesimlere duyurmuş olacağız. Burayı ziyaret edecek olan misafirlerimiz tarihi yapılarımızda adeta zaman içerisinde yolculuk yapıp, ilçemizin tarihsel ruhunu ve kültürel zenginliklerini bire bir yaşayacaklar. Yeşilyurt’umuzun örf, adet, gelenek ve göreneklerinin yanı sıra tadına doyulmaz lezzetlerini bu tür yatırımlarla daha fazla kesime ulaştırmış olacağız. Yeşilyurt’umuzun bu güzelliklerini ön plana çıkartıp, turizmde cazibe merkezi olması için çaba sarf ediyoruz. Tarihi Konaklarımızın aslına uygun olarak restore edilmesi ve turizme kazandırılması kentimizin ve ilçemizin ekonomik hayatına da büyük kazanımlar sağlayacaktır. Dünyanın farklı kentlerinden ülkemizi ziyaret eden gezginler, gurmeler ve turistleri ilçemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Yeşilyurt’umuzun her alanda gelişmesi ve büyümesi için desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize hizmetlerimizin hayata geçme noktasında gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Vali Aydın Baruş’ta, tarihi eserlerin yaşatılması ve gelecek nesillere taşınması adına devam eden hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik edip, çalışmalarında başarılar diledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tarihi Konaklarında ki inceleme gezisinden sonra Kebir Cami ile Beylerderesi arasındaki vadi arasında bulunan ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden dere yatağıyla ilgili planlamalar üzerine Vali Aydın Baruş’a bilgiler paylaştı.

MALATYA

12 Kasım 2019 Salı

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