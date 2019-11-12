Malatya’da öğretmenlere Milli Eğitim Müdürlüğü Akademi Projesi kapsamında ‘Sosyal Duygusal Okuryazarlık ve Eğitimde Sosyal Girişimcilik Eğitimi’ verildi.

Özel Bahçeşehir Kolejinin sponsorluğu ve ev sahipliğinde 0817 Kasım tarihleri arasında düzenlenen eğitime kent genelinde farklı okullarda görev yapan 60 öğretmen katılıyor. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akademi Projesi kapsamında tasarlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek hibe programı tarafından desteklenen eğitim, bir üniversitesinin Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenleniyor.

Eğitiminde Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuları ele alınırken sosyal girişimcilik ve sosyal duygusal becerilerin geliştirilmesi de anlatılıyor. Yine bunların yan sıra tasarım odaklı düşünme yaklaşımı temelinde atölye çalışmaları ve yenilikçi eğitim uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

MALATYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.