Malatya'da ilan ve reklam vergisi uyarısı

Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemeleri 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan ana arterlerdeki mükelleflerin, ilan ve reklam vergilerinin 2. taksitlerini 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtilerek, sıkışıklığa meydan verilmemesi, cezalı ve mağdur duruma düşmemeleri için vergilerini son güne bırakmamaları istendi.

Ayrıca açıklamada ödemelerin mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi veznelerine yapılabileceği, www.malatya.bel.tr internet sitesindeki ebelediye uygulaması üzerinden de günün 24 saat gerçekleştirilebileceği duyuruldu.

MALATYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

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