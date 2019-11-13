Yeşilyurt Belediyespor'da Muğlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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TFF 3.Lig 3.Grup’ta geçen haftayı rakibi karşısında son dakikada bulduğu golle 1 puanla kapatan Yeşilyurt Belediyespor’da ligin 13.haftasında deplasmanda oynanacak Muğlaspor maçının hazırlıkları sürüyor.

Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 6 maçtan 9 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan turuncu yeşilliler, ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Muğlaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Haftanın ilk antrenmanında kondisyon ağırlıklı bir çalışma yapan Malatya ekibinde moraller yüksek.

Geçen hafta sahasında Gölcükspor ile son dakikada bulduğu golle 22 berabere kalarak 1 puanın sahibi olan turuncu yeşilliler, deplasmanda oynayacağı Muğlaspor maçında da puan hedefliyor.

Muğlaspor maçına Yeşiltepe tesislerinde yapacağı antrenmanlarla hazırlanan turuncu yeşillilerde kırmızı kart cezalısı Selim Dağ dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak’ın öğrencileri yakalanan yenilgisizlik serisini sürdürerek alt sıralardan biraz daha uzaklaşmak istiyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Muğlaspor müsabakası 17 Kasım Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.

MALATYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:43

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