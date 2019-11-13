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Milletvekili Kahtalı, Malatya’ya yapılan yatırımları değerlendirdi

İHA

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, bölgesinin parlayan yıldızı olan Malatya'nın her alanda en iyisine layık olduğunu söyledi.

Milletvekili Kahtalı, Malatya’ya yapılan yatırımları değerlendirdi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, bölgesinin parlayan yıldızı olan Malatya’nın her alanda en iyisine layık olduğunu söyledi.
AK Parti döneminde Malatya’ya önemli yatırımlar kazandırıldığını dile getiren Milletvekili Hakan Kahtalı, Doğu’nun parlayan yıldızı olan Malatya’yı her anlamıyla şaha kaldırmak adına girişimlerinin sürdüğünü söyledi.
Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da önemli yatırımların kazandırıldığını belirten Kahtalı, özellikle sağlık alanında Malatya’nın önemli bir noktada olduğunu ifade etti. 2019 yılında Türkiye’de sadece 4 yeni hastane yatırımı olduğunu ve bunlardan birisinin de Malatya olduğunu belirten Kahtalı, “Malatya’daki eski devlet hastanesi yerine yapacağımız Battalgazi bölgesindeki 300 yataklı devlet hastanesi bu 4 yatırımdan biri. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim milletvekili arkadaşlarımızla verdiğimiz talebi Sağlık Bakanlığına vererek talebimizi geri çevirmedi ve Malatya’mıza çok güzel bir hastane kavuşturmuş olacağız. Yine yakın bir tarihte resmi açılışı yapılmamış olmakla beraberinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi şuanda fiziken devreye girmiş durumda. Orada çok güzel bir hastane son sistemi yapılmış gerçekten bölgemiz için çok önemli bir hastane konumuna geldi. Sağlık konusunda da diğer yatırımlarımız devam ediyor” dedi.
“Kuzey çevre yolu projesi Malatya için çok önemli”
Yine Malatya’ya kazandırılacak olan Kuzey Çevreyolu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kahtalı, geçtiğimiz günlerde kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la yaptıkları görüşmede ödeneğin Ulaştırma Bakanlığına kısa sürede aktarılacağını söyledi.
Kuzey çevre yolu projesinin Malatya için önemli olduğunu dile getiren Kahtalı, “Ülke tabi bir yerden terörle mücadele ederken hem de dışarıda Amerika’nın kur üzerinde yapmış olduğu manipülasyonlar ve yaptırımlara rağmen ülkemiz yatırımlarına devam ediyor. Malatya için bugüne kadar istediğimiz ne varsa Cumhurbaşkanımız ikilemedi. İnşallah en kısa sürede de kuzey çevre yolumuzu da Malatya’mıza kazandıracağız” ifadelerini kullandı.
“Önemle üzerinde durduğumuz bir diğer konu ise hızlı tren projesidir”
Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya’ya kazandırmak istedikleri bir diğer önemli projenin ise hızlı tren olduğunu söyledi. Hızlı tren ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Kahtalı, “Normal güzergah devam ediyor ve Allah nasip ederse hızlı trenimizi de Malatya’mıza kazandırmış olacağız. Yine ulaştırma ile ilgili havaalanında yeni bir apronun ihalesi yapılma aşamasına geldi. Orada belli bir miktar yer tahsil edilmesi gerekiyordu oda yapıldı. Birçok alanda bu yatırımlarımız devam ediyor” dedi.
“12 bin tona yakın kayısı ile ilgi lisanlı depoyu önümüzdeki sezona yetiştirmiş olacağız”
Malatya’nın en önemli ihraç ürünlerinden biri olan Kayısı ile ilgili de önemli projelerin hayata geçirileceğini söyleyen Kahtalı, hem Büyükşehir Belediyesi hem de Ticaret Borsası tarafından yapılan lisanslı kayısı depoculuğun da kayısının geleceği noktasında önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi.
Bu projeyi de yakından takip ettiklerini belirten Kahtalı, şunları söyledi:
“Gerçekten bu işi takip eden Borsa Başkanımız Ramazan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Orada şuan 7 bin ton kapasiteli lisanlı bir depo inşa ediliyor. Yine altına 5 bin tonluk depolama alanı olacak. 12 bin ton gibi bir kayısıyı depolayacak bir alan inşa ediliyor. Burayı önümüzdeki sezona yetiştirmiş olacağız. Bu proje üreticiler için çok önemli bir yatırım. Kayısı üreticilerimiz şimdiye kadar ürettiği kayısıyı çok hızlı bir şekilde pazara satmak zorunda kalıyordu. Ama şimdi bu lisanslı depoculuğun hayata geçmesi ile birlikte böyle bir sıkıntısı da kalmayacak. Devletimiz tarafından üreticimize bir tek lira maliyet çıkartılmadan bahçesinden ürünü alacağız, soğuk hava deposunda muhafaza edeceğiz. Getirmiş oldukları ürünün lisansını üreticilerimize vereceğiz. Üretici de aldığı lisans ile gidip istediği fiyata malını satabilecek. Üreticiye verilen belgede, ürününün nem oranı, kükürt oranı da yazılı olacak. O belge ile de her türlü alışverişini yapabilecek ve bu belge karşısında faizsiz işçilik görevi için kredi kullanabilecek. Bu köylümüz için kayısı üreticimiz için çok önemli bir şey”
“Malatya’ya ilerleyen günlerde bir tane daha organize sanayi bölgesi kazandıracağız.”
Malatya’nın sanayi de de önemli bir kent olduğunu dile getiren Kahtalı, var olan 2 OSB’nin yanı sıra 3’üncü OSB’nin de şehre kazandırılacağını söyledi. Yeni OSB’nin kamulaştırılması konusunun büyük oranda tamamlandığını ve yer tahsisinin yapıldığını belirten Kahtalı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belli bir miktar para aktaracak. İnşallah bu sorunu da halledeceğiz. Şuanda iki organize sanayi bölgelerimizde 25 bine yakın çalışan var. Allah nasip ederse bu üçüncü organize sanayimiz ile şu anki istihdam sayısının iki katı katkı sağlanacak” şeklinde konuştu.
“Malatya büyüyen ve gelişen bir kent”
Malatya’nın büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu aktaran Kahtalı, yeni yapılacak olan kuzey ve güney kuşak yollarının yanı sıra sahil yolu ile birlikte de ulaşımda da ciddi yatırımları hayata geçireceklerini ifade etti.
Sanayi sitelerinin de Altay Kışlasına taşınması konusunda da sona doğru gelindiğini ifade eden Kahtalı, “TOKİ aracılığı ile hem Özhan Sanayi sitesini hem de küçük sanayi sitesini belirlediğimi alana taşımış olacağız. Malatya’yı genişletmek gerekiyor. Malatya inşallah bu anlamda her şeyin en iyisine sahiptir. Ben bu bölgenin parlayan yıldızı Malatya olduğu nu düşünüyorum. Bunu gerçekten herkes biliyor. İnşallah daha iyi noktalara gelmesi için hem yerelde hem de genel siyasette iyi temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz milletvekili arkadaşlarımız ile belediye başkanı arkadaşlarımız ile buna gayret edeceğiz inşallah” diye konuştu.

MALATYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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