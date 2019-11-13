Uzmanlarda doğal doğum önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzmanlarda doğal doğum önerisi

İHA

Kadın Doğum uzmanı Op. Dr. Meltem Erkmen, doğal doğumun önemine dikkat çekerek, "Doğum kadına bahşedilmiş doğal bir yetenektir ve doğal doğum tam anlamıyla modern tıbbın reddi değildir" dedi.

Uzmanlarda doğal doğum önerisi

Kadın Doğum uzmanı Op. Dr. Meltem Erkmen, doğal doğumun önemine dikkat çekerek, “Doğum kadına bahşedilmiş doğal bir yetenektir ve doğal doğum tam anlamıyla modern tıbbın reddi değildir” dedi.
Op. Dr. Meltem Erkmen,doğumun hayatın başlangıç ve muhteşem bağın kurulduğu bir an olduğunu belirterek, "Doğumun ilerlemesi ve gerçekleşmesi sırasında oluşabilecek tüm aksilikler gebe ve hekim tarafından baştan bertaraf edilmek istenmekte ve garantici bir yaklaşımla ‘ben bu yolu pas geçerek bebeğe direkt olarak ulaşayım’ felsefesi benimsenmektedir” dedi. Doğal doğumun aslında doğumun kendisi olduğunu belirten Erkmen, “Sezeryan ile doğum ve müdahaleli normal doğum da doğum sırasında yapılması o anda karar verilen kurtarma tekniği olarak adlandırabileceğimiz müdahalelerimizdir. Doğal doğum imkanlar dahilinde müdahalelerin en az olduğu doğum şeklidir. Bizim doğum sırasında ihtiyacımız olan doğal işleyişin yolunda gitmesi, anne bedeninin ve bebeğin ne yapacaklarını çok iyi bildikleri muhteşem uyumun bozulmamasıdır. Her küçük müdahale bu muhteşem dengeyi bozabilmektedir. Salgılanan tüm doğal hormonların etkisiyle işleyen anne bedeni fiziksel ve duygusal olarak desteklenmelidir. Annenin bebeği doğar doğmaz göğsüne almasıyla duygusal bağın kurulması çok önemlidir. Burada sözü edilen hiçbir şekilde müdahalede bulunulmaması değildir, fark gözetilmeden her anneye uygulanan müdahalelerin gebeye özel uygulanmasının daha doğru olacağı ve aslında pek çoğunun da aslında gereksizliğidir" şeklinde konuştu.
Bir müdahale olmaksızın doğumun planlanmasının çok mantıklı bir yaklaşım olmadığını da ifade eden Erkmen, “Gerektiğinde devreye girecek müdahaleler hem annenin hem bebeğin sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturacaktır. Doğal doğumun gerçekleşmesi için bu şartları sağlayacak bir sağlık kuruluşu, deneyimli bir ekip ve buna hazırlıklı bir gebe gereklidir. Doğal doğumu tercih eden ailelerin bu konuda yeterli araştırmayı yapmış olmaları ve bilinç düzeyinde olmaları şarttır” ifadelerini kullandı.
Sağlıklı bir normal doğum için ise Op. Dr. Erkmen şu tavsiyelerde bulundu:
"Gebenin Eğitimi ile doğum konusunda negatif düşüncelere sahip toplum da öncelikli olarak pozitif düşüncelere geçilmelidir. Doğumla ilgili eğitimlerde nefes çalışmaları, bedensel hazırlıklar, gevşeme ve imgeleme yöntemleri ile ilaç dışı ağrı ile baş etme yöntemleri esastır. Güven, doğal doğum için güven en temelde oluşması gereken duygu durumudur. Gebe bedenine güvenecektir, aile doktora, doktor aileye güvenecektir. Mahremiyet doğum için olmazsa olmaz bir şarttır. Doğada ki her canlı da olduğu gibi insanoğlu da güvenli ve rahat ortamda doğum yapmayı kurgular. Yabancılar, sevilmeyen akrabalar, personelin çokluğu doğumu olumsuz olarak etkileyebilir. Anne nasıl bir ortam hayal ediyor ise öyle olmalıdır. Hareket özgürlüğü olan anne daha rahat pozisyonları kendi içgüdüsüyle bulur. Pelvisteki küçük oynamalar, ayakta kalışıyla yer çekiminden faydalanma ile bebeğin inişi kolaylaşır. Yatay pozisyon olmadığı için bebeğe giden kan akımı artar. Anne ve bebeğe güvenirsek, onları akışına bırakırsak doğru pozisyon illa ki geçeceklerdir. Her şeyin bir zamanı vardır. Bu doğal doğum için söylenmiş bir söz olabilirdi ancak. Her bebek ne zaman doğmak isterse o zaman doğar. Doğum eylemini başlatan mekanizma henüz tıpta çözülebilmiş değildir. 40 hafta bittikten sonra endişelenmemeli 42. Haftaya gönül rahatlığıyla beklenmelidir. Doğum eyleminin ne kadar süreceği önceden tahmin edilemez. Doğumun ne zaman olacağını sorgulayan bir akraba topluluğu ile doğal doğum gerçekleşemez. Doğal doğumda sürekli makinelerin yardımıyla bir bekleme süreci ve doğumu hızlandırmak için yapılan ilaçların yerine duygusal ve fiziksel destek ile bunu takiben doğumu hızlandırıp kolaylaştıran hormonların salınımı esastır. Doğum kadına bahşedilmiş doğal bir yetenektir ve doğal doğum tam anlamıyla modern tıbbın reddi değildir. Doğum yapma gücü kadının içinde mevcuttur. Bu gücün ortaya çıkmasıyla pek çok doğum sorunsuz ve kendiliğinden gerçekleşecektir."

MALATYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Kahtalı, Malatya’ya yapılan yatırımları değerlendirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, Malatya’ya yapılan yatırımları ...
Okul sporları toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Okul sporları toplantısı yapıldı
Yeşilyurt Belediyespor'da Muğlaspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'da Muğlaspor maçı hazırlıkları ...
Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları yarın başlayacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları ...
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Zehirlenme vakaları ıspanak satışlarını düşürdü Vatandaş ıspanaktan almaktan, esnaf ise ıspanağın elinde kalmasından korkuyor
YEREL HABERLER Zehirlenme vakaları ıspanak satışlarını ...
Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivaline yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivaline yoğun ...
Öğrencilerin anma programı ilgi gördü
YEREL HABERLER Öğrencilerin anma programı ilgi gördü
Malatya'da ilan ve reklam vergisi uyarısı
YEREL HABERLER Malatya'da ilan ve reklam vergisi uyarısı
Başkan Güder öğrencilerle buluştu Başkan Güder: “Herkes kendine bir hedef koymalı”
YEREL HABERLER Başkan Güder öğrencilerle buluştu Başkan ...
Mükelleflere emlak vergisi uyarısı
YEREL HABERLER Mükelleflere emlak vergisi uyarısı
Başkan Güder Canlı Hayvan pazarında
YEREL HABERLER Başkan Güder Canlı Hayvan pazarında
Tarihi Kentler Birliği’nden Akçadağ Belediyesi’ne başarı ödülü
YEREL HABERLER Tarihi Kentler Birliği’nden Akçadağ Belediyesi’ne ...
‘Sosyal Duygusal Okuryazarlık ve Eğitimde Sosyal Girişimcilik Eğitimi’
YEREL HABERLER ‘Sosyal Duygusal Okuryazarlık ve Eğitimde Sosyal ...
Yeşilyurt’ta tarihi eserlere sahip çıkılıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta tarihi eserlere sahip çıkılıyor
Azerbeycanlı genç kadın Malatya’da sağlığına kavuştu Bakü’de ameliyat olmak yerine Malatya’yı tercih etti
YEREL HABERLER Azerbeycanlı genç kadın Malatya’da sağlığına ...
Yeşilyurt Belediyespor'dan MHK’ye şikayet
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'dan MHK’ye şikayet
Arapgir’de fidanlarla toprakla buluştu
YEREL HABERLER Arapgir’de fidanlarla toprakla buluştu
Minikler Trafik Eğitim Parkını gezdi
YEREL HABERLER Minikler Trafik Eğitim Parkını gezdi
Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
Malatya polisi suç işlenmeden önlem alıyor
YEREL HABERLER Malatya polisi suç işlenmeden önlem alıyor
Malatya'da 788 polisle dev uygulama Toplamda 4 bin 305 şahsın GBT sorgusu yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 788 polisle dev uygulama Toplamda 4 bin ...
Malatya'da cep telefonu dolandırıcılığı 2 zanlı tutuklandı, 80 bin TL para sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Malatya'da cep telefonu dolandırıcılığı 2 zanlı ...
Sahte polis ve savcı yakalandı, dolandırdıkları 80 bin lira sahibine verildi
YEREL HABERLER Sahte polis ve savcı yakalandı, dolandırdıkları 80 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu