Malatya İnönü üniversitesi Radyocu yetiştirecek.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda canlı yayınlanan ve sunuculuğunu Aslı Hocaoğlu’nun yaptığı “Yöremizden” programı, İnönü Üniversitesi Radyosu Kampüs FM’i ağırladı. Programa konuk olan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Enserov, Radyo Kampüs’ün amacı, kuruluşu ve gelişimi hakkında bilgi verdi. Radyo Kampüs’te halihazırda yürütülmekte olan çalışmalara da değinen Dr. Öğr. Üyesi Enserov, yeni eğitimöğretim yılında radyo programcısı olarak yetiştirilmek üzere üniversite öğrencileri arasından yeni radyocu adaylarının belirleneceğini ifade etti.

Yeni seçilecek öğrencilerin bir dizi radyoculuk eğitimine tâbi tutulacağına dikkat eden Enserov, Radyo Kampüs’ün İnönü Üniversitesinin tüm öğrencilerine açık bir platform olduğuna dikkat çekti.

Bu arada, Radyo Kampüs’te yayınlanan "Eğitim Söyleşileri” programının sunucusu Ayşenur Deniz ve “Sabah Sefası” programının sunucusu Sefa Karakuş yayına katılarak hazırladıkları ve sundukları programlarla ilgili bilgi verdi ve Radyo Kampüs’ün mesleki gelişimlerine sunduğu katkılarından söz etti.

MALATYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.