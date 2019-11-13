Şehit eşine hastanede ziyaret

Malatya’nın Darende ilçe Kaymakam Malik Çalışır, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören şehit güvenlik korucusu Mehmet Doğan ’ın eşi Fatma Doğan’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şehit eşi Fatma Doğan’ın sağlık durumu hakkında Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Karabulut ve görevli doktorlardan detaylı bilgi alan Kaymakam Çalışır, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Karabulut “Sizler, şehitlerimizin emanetisiniz. Bize düşen görev, ailelerimize her zaman destek olmaktır” dedi.

Kaymakam Malik Çalışır, şehit eşi Fatma Doğan ve yakınları ile bir süre sohbet etti.

MALATYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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