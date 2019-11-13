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CHP'li Ağbaba, Hekimhan ilçesini ziyaret etti

İHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hekimhan Belediye Başkan Turan Karadağ ile birlikte ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediler.

CHP'li Ağbaba, Hekimhan ilçesini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hekimhan Belediye Başkan Turan Karadağ ile birlikte ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediler.
Milletvekili Ağbaba, beraberinde Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve CHP Hekimhan İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş, ilçeye bağlı Mollaibrahim, Haydaroğlu, Başkavak, İğdir, Işıklı, Uğurlu, Kozdere, Güvenç ve Basak Mahallelerini ziyaret etti. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı tebrik ettiğini belirterek "Gezdiğimiz mahallelerimizde belediye başkanımızdan memnun olunduğunu gördük. Çok kısa sürede önemli hizmetlerde bulundu, kendisini kutluyoruz" dedi. Belediyecilikte artık daha sosyal bir belediyeciliğin ön planda olduğuna dikkat çeken Ağbaba, “Hekimhan’da da sosyal belediyecilik noktasında önemli bir görev yerine getiriliyor. İnsanların birada olabilecekleri, taziyelerini kabul edecekleri, sohbet edecekleri yerlere ihtiyaç var. Başkanımız hiçbir ayrım yapmadan bunu yapıyor. Partimize oy versin vermesin herkese destek olamaya çalışıyor” şeklinde konuştu.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise kendilerine oy versin yada vermesin herkesin başkanı olacaklarına söz verdiklerini ifade ederek "CHP olarak kazandık. 31 Mart’tan sonra tüm Hekimhan’da biriz beraberiz. Cem evi de bizim, cami de bizim. İmkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen katkıları sunuyoruz. Her şey güzel oldu, daha güzel olacak. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba’nın öncülüğünde kardeş belediyelerimizin katkıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ataşehir Belediyesinden çöp kamyonu geldi. Kısa süre içinde diğer araçlar gelecek. Biraz zaman istiyoruz. Hekimhan’ı güzelleştireceğiz. Yollarımızı yapacağız. Ben değil biz belediyeciliği yapacağız” diye konuştu.

MALATYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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