Bebek maması kavanozundaki kokaine 1 gözaltı

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MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bebek maması kavanozu içine saklanmış 25,65 gram kokain ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kente Diyarbakır'dan uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, uyuşturucunun saklandığı belirlenen Halep Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Polislerin evde yaptığı aramada bebek maması kavanozuna poşetle saklanmış 25,65 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheli Ş.E.'yi gözaltına aldı.



MALATYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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