Odun hırsızları yakayı ele verdi

Malatya’da 9 ton odun çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde bulunan bir odun ardiyesinden 9 ton odunun çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra Hoca Ahmet Yesevi mahallesi Şehit Engin Gül Sokak üzerinde 2 şüpheliyi çaldıkları odunlar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan odunlar işlemlerin ardından sahibine teslim edilirken sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MALATYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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