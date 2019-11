Başkan Kızıldaş: Yerel basını önemsiyoruz

Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, basının toplumun sesi olduğunu dile getirerek, “Yerel basını önemsiyoruz” dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ilk olarak söz alan Cemiyet Başkanı Vahap Güner, Arguvan’da Başkan Kızıldaş’ın göreve gelmesi ile birlikte farklı hizmetler ile isminden sık sık bahsettirdiğini belirterek “Arguvan için önemli ve gerekli projelerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu kapsamda kendisine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, yeni seçilen yönetime başarılar dileyerek “Hayatını kaybeden Cemiyet Başkanımız Haydar Karaduman’a buradan bir daha rahmet diliyor, ailesine ve sizlere sabır diliyorum” dedi.

Yerel basının bulunduğu bölge için çok önemli olduğunu dile getiren Kızıldaş, “Yerel basın buradaki yaşayan toplumun insanların ve sivil kurumların sesidir. Biz yerel basını önemsiyoruz. Bu güne kadar yerel basınla her nokta her seviyede ilişkilerimizi iyi süreçte sürdürmeye gayret gösterdik. Çünkü yerel basın değerini biliyoruz. Bundan sonra da yerel basınla ilişkilerimiz sürdüreceğiz. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum Belediye olarak bizim yaptığımız hizmetleri vatandaşlarla bir araya gelişimizi projelerimizi kamuoyunla ve vatandaşlar paylaşılmasında basın çok önemli yeri var. Onun için biz yer zaman olduğu gibi yerel basına destek vermeye ve yerel basın yanında olmayı gayret ediyoruz, çaba gösteriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Yapılan hizmetlerin dışında sosyal belediyecilik anlamında da ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Kızıldaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdiye kadar hem ilçemizde hem de ilimizde katkı ve destek sunmaya çalışıyoruz. Bunlardan biriside her yıl yaptığımız gibi artık bir marka olan Uluslararası Arguvan Türkü Festivalinin dışında faaliyetler yapıyoruz. 16 Kasım’da Malatya merkezde yeni kapalı spor salonunda Malatya’nın yetişirmiş olduğu değerlerden birisi olan Ahmet Kaya’yı anacağız. Ahmet Kaya şarkılarını her kesimin dinlediğini biliyoruz. Bizde Sanatçı Ahmet Kaya’yı anma gecemize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Malatyalı değerlerimize sahip çıkmalıyız. Ahmet Kaya gibi değerlerimizden biri olan oyuncu Kemal Sunal gibi değerlerimize de sahip çıkmalıyız.”

