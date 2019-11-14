İtfaiye sitenin bahçesindeki yılanı yakaladı

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Malatya’da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Saltanat Sokakta meydana geldi. Bir sitenin bahçesindeki yılanı görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede siteye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı.

İtfaiyeciler, yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bıraktı.

MALATYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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