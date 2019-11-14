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Okul Tabanlı Afet Eğitim Programı için protokol imzalandı

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesinde öğrencilere yönelik düzenlenecek Okul Tabanlı Afet Eğitim Programı için Yeşilyurt Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokol imzalandı.

Okul Tabanlı Afet Eğitim Programı için protokol imzalandı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesinde öğrencilere yönelik düzenlenecek Okul Tabanlı Afet Eğitim Programı için Yeşilyurt Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokol imzalandı.
Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde düzenlenen toplantıya, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker katıldı.
Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesinin deprem eğitimleri için duyulan ihtiyacı giderecek teknik donanıma ve mekanlara sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ülkemizin deprem kuşağında yer alması, son yıllarda ki deprem olaylarındaki artış, insanlarımızın büyük bir kısmının artık deprem gerçeğiyle yaşaması nedeniyle bu konuda herkesin detaylı bilgilere ulaşması zorunlu hale gelmiştir. Malatya’mızda birinci derece deprem kuşağında yer almaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta insan sağlığının korunmasına yönelik duyarlı ve hassas bakış açısına sahibiz. Tüm vatandaşlarımızın deprem gerçeğiyle birlikte yaşamaları ve hayatlarını devam ettirebilmesi için deprem, afet ve yangın gibi olayların öncesinde ve sonrasında alınacak önlemleri akademik bir ortamda öğrenmelerine destek vermek adına açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın yaptığı, teknik donanımı ve alt yapısıyla bölgenin en geniş kapsamlı Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesini Yeşilyurt’umuza kazandırdık. Doğu Anadolu Projesi ( DAP) İdaresi Kalkınma Başkanlığının destekleriyle kurduğumuz bu bilim merkezimizin içinde çocuklarımızın bilimsel deneyler yapabileceği, robotik kodlama ve üç boyutlu olmak üzere farklı teknikleri deneyebilecekleri, gelecek öngörülerini geliştirebilecekleri alanları da hizmete sunacağız” şeklinde konuştu.
Deprem eğitiminde öncü ve önde olmanın gururunu yaşadıklarına dikkat çeken Çınar, “Hizmetlerimizin verimli ve kalıcı geçmesi için gerek teknik donanım gerekse de uzman ekip desteği sağlayan AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Merkezimizde hem teorik eğitimlerin verildiği derslik hem de depremin bire bir yaşatıldığı simülasyon odamız var, her iki alandaki eğitimlerde depremin oluş nedenleri ve alınacak tedbirler detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. İlk olarak Malatya’nın tüm bölgelerindeki okullarda görev yapan öğretmenlerimize yönelik eğitimler düzenledik. Bugün atacağımız imzayla da İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli çalışarak okullarımızdan belli bir program halinde buraya getireceğimiz çocuklarımıza deprem eğitimi verilecek. Amacımız, bölgemizi her alanda kalkındırmak ve insanlarımızı bilinçlendirmektir. Deprem bilinci öncelikle erken yaşlarda öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken hassas bir konudur” dedi.
Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesinin Malatya’ya kazandırılmasının önemli olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, “ Çocuklarımızın erken yaşlarda deprem bilincine sahip olması önemlidir. ‘Bina öldürmez ama tedbirsizlik öldürür’ diye bir söz vardır. Depremde insanın hatasını en az indirmesi için çocuklarımızın uygulamalı bir şekilde eğitim görmeleri bizim için önemlidir. Bu imkânı çocuklarımıza sunduğu için, böylesine güzel bir merkezi kentimize kazandırdığı için Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür ediyorum. Bu merkezimiz öğrencilerimizle dolup taşacak ve gerekli eğitimleri alacaklar” ifadelerini kullandı.
Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesi gibi özel bir yatırımın Malatya’da hizmete girmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen AFAD İl Müdürü Mustafa Türker de, “ Yeşilyurt Belediyemizin büyük bir özveri ve gayretle, hizmet aşkıyla kentimize kazandırdığı, bölgemizde tek olan Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesi’nde öğrencilerimize yönelik düzenlenecek deprem eğitim programları için burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ümit ediyoruz ki; başta öğrencilerimiz olmak üzere gerek kamu ve özel teşebbüslerde ki bütün insanlarımıza burada hem teorik hem de simülasyon odasında bu duyguları hissettirerek, bir kez daha hatırlatarak, unutmadan unutturmadan, ortadan kaldıramayacağımız riskleri etkilerini azaltmayı öğretmeye yönelik hizmet sunacağız. Yeşilyurt Belediyemize, Sayın Başkanımıza ve değerli personellerine bu vesileyle şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından ‘Okul Tabanlı Afet Eğitim’ programı için resmi imzalar atılırken, daha sonra teorik deprem eğitimi alan öğrenciler ziyaret edilerek satranç takımı hediye edildi.

MALATYA

14 Kasım 2019 Perşembe

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