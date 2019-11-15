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Malatya’da traktör kazası: 1 ölü

İHA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya’da traktör kazası: 1 ölü

Malatya’nın Pütürge ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Yeşildere Mahallesi'nde gece yoldan çıkan Mahmut Gümüş (50) yönetimindeki traktör şarampole yuvarlandı. Kazayı sabah okula giden öğrencilerin fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler traktör sürücüsü Mahmut Gümüş’ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerinde jandarma tarafından yapılan inceleme sonrası sürücünün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA

15 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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