Yeşilyurt Belediyespor'da birlik beraberlik tablosu

TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da futbol takımı ve yönetim kurulu orta saha oyuncusu Halil İbrahim Can'ın doğum gününde bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, yaptığı açıklamada maçlarına adil hakemler istediklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki doğum günü partisine futbol takımı ve yönetim tam kadro katılırken, futbolcular bu hafta oynayacakları Muğlaspor maçı için yönetime galibiyet sözü verdiler.

Burada açıklamalarda bulunan turuncu yeşilli kulübün başkanı Tahsin Yılmaz, takımdaki olumlu havayı birlikteliğe borçlu olduklarını söyledi.

"Bu futbolcular ve teknik heyet başarılı olmayı fazlasıyla hak ediyor"

Takım olarak ligde kalacakları inandıklarını kaydeden Yılmaz, "Bu futbolcular ve teknik heyet başarılı olmayı fazlasıyla hak ediyor. Takımda o kadar güzel bir birliktelik var ki, herkes bu birlikliğe katkı sunmak için büyük çaba harcıyor. Bugün de futbolcumuz Halil İbrahim'in doğum gününde bir araya geldik. Kendisine nice hayırlı ve başarılı seneler diliyorum. Tabi bu hafta zorlu bir Muğlaspor maçımız var. Geçen hafta sahamızda hakemin 90 dakikanın önüne geçtiği bir müsabaka oynadık. Biz maçlarımızda adil adil yönetim istiyoruz. Gölcük maçının görüntülerini izlediğimizde daha net görüyoruz. Bu anlamda biz MHK'ye başvurumuzu yaptık. Umarım bundan sonra daha dikkatli olunur" diye konuştu.

MALATYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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