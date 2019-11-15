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Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde 17 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapmış olan 15 Pakistan, 2 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan 17 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

MALATYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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