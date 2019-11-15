Kayısı fiyatlarında artış yaşandı Naturel kayısıda fiyatlar bu yıl tavan yaptı

Bu yılın ilk 9 ayında 204 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatının yapıldığı Malatya’da, natürel kayısı olarak adlandırılan gün kurusu kayısıda fiyatlar tavan yaptı.

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80’inden fazlasının gerçekleştirildiği Malatya’da yılın ilk 9 ayında 80 bin ton kuru kayısı çeşitli ülkelere ihraç edildi. Kente 204 milyon dolar gelir getiren kayısı üreticiyi de sevindirirken, Malatya Şire Pazarındaki kayısıcı esnafları da kayısı satışlarından memnun olduklarını söylediler.

Esnaf Kadir Açıkgöz, Malatya’da kayısı satışlarının bu yıl pirim yaptığını belirterek özellikle gün kurusu kayısıda yaşanan artışın bu yıl üreticiyi de memnun ettiğini dile getirdi. İhraç ürünlerinden olan sarı kayısının fiyatlarının ise normal seyrinde gittiğini belirten Açıkgöz, “Ancak özellikle doğal kayısı yemek isteyen vatandaşlara bu fiyat biraz yüksek geliyor” dedi.

Geçen yıl 25 TL’ye satılan kayısının bu yıl 30 TL’den satıldığını gün kurusu kayısının ise 35 TL’den 40 TL’ye yükseldiğini söyleyen Açıkgöz, sindirim sistemine sağladığı faydalar nedeniyle doktorların da tüm hastalara natürel kayısı tavsiye etmesinin de satışları arttırdığına dikkat çekti.

Bir diğer esnaf Tuğrul Saruhan’da bu yıl gün kurusu olarak bilinen natürel kayısının az üretilmesi nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu dile getirerek “Üreticiden kalitesine göre 26 TL’ye alıyoruz. En yüksek kaliteyi ise üreticiden 32 TL’ye kadar alıyoruz ancak bu tür kayısılar daha çok stokçudan temin ediliyor” şeklinde konuştu.

Malatyalıların genelde kayısı almadığını da ifade eden Saruhan, “Malatyalıların yüzde 80’i kendisine kayısı çok almazlar, ancak bir yere gideceği zaman il dışına hediye olarak alıyorlar. Bizim müşterilerimiz genelde il dışından gelenler burada misafir olarak yaşayanlar” ifadelerine yer verdi.

Sardar Karataş isimli esnafta gün kurusu kayısının 40 TL olduğunu belirterek fiyatların her geçen yıl arttığını söyledi. Bir diğer esnaf Yurtseven Temelli de kayısı satışlarının gayet güzel olduğunu söyleyerek bu yıl gün kurusu kayısının rağbet gördüğünü dile getirdi.

MALATYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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