Sosyal Sorumluluk Projesi ile çocuklar güldürüldü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde Monticola Sosyal Sorumluluk Projesi ile çocuklara kışlık giyecek yardımı yapıldı.

Bir firma, Monticola sosyal sorumluluk projesi kapsamında Malatya Hekimhan Kurşunlu ve Kocaözü İlköğretim Okulu öğrencilerine mont, bot, çanta, okul malzemesi ve kitap yardımlarında bulundu.

Hekimhan ilçesine Kurşunlu ve Kocaözü mahallelerinde bulunan 90 öğrenciye yardım götüren firma çalışanları öğrencilere götürdükleri yardımları dağıttı.

Yapılan yardımlar Kocaözü İlköğretim Okul müdürü Mihriban Metin ve Kurşunlu İlköğretim Okulu’nun Müdürü Davut Günay, müdür yardımcısı Musa Koç ve diğer öğretmeler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, öğrencilere ellerinden geldiği kadar destek sağlamak istediklerini söyledi. Karadağ, “Her eğitim ve öğretim sezonunda, yoksul vatandaşların okul sıkıntılarını sona erdirmek için bu yardımlar yapılıyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız okulların başlaması ile çocuklarının malzemeleri konusunda sıkıntı çekiyorlar. Bu konuda duyarsız kalmamaya devam ediyoruz. Bizde bir nebze olsun destek oluyoruz" dedi. Hekimhan Belediyesi'nin eğitime önem vermesi nedeni ile birçok çalışma yaptığını vurgulayan Karadağ, okulların fiziki gelişimi ve öğrencilerin iyi ortamlarda eğitim alabilmeleri için destek çalışmalarına devam edeceklerine dikkat çekti. Belediyenin yapacağı çalışmalarda eğitimi ön planda tutmaya devam edeceğini ileten Karadağ, "Eğitimi tek başına ilgili kurumlara bırakmak yerine yerel yönetimlerin de destek çıkmasını önemsiyoruz. Biz sorumluluğu bir kuruma atıp geri çekilmektense eğitim kalitesinin artması için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Yardım yapan firmanın yönetim kurulu üyesi Safiye Kaya da yaptığı açıklamada, “Latince dağda yaşayanlar anlamına gelen “Monticola” projesi ile dağ köylerinde yaşayan ve eğitim zorluğu çeken çocuklarımıza destek olmak amaçlanıyor. Sosyal sorumluluk projelerine her zaman çok önem veren firmamız önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ile bu alanda sektörde öncü olma geleneğini devam ettirmeyi planlamaktadır” ifadelerini kullandı.

MALATYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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