Kardeş okullar buluştu

Malatya’da Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Karaköy İlkokulu öğrencileri Kardeş Köy Okulu projesi kapsamında ilk kez buluştu.

Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kardeş okulları olan Battalgazi ilçesindeki Karaköy İlkokulu’nu öğretmenleri ile birlikte ilk kez ziyarete gitti. Ziyarette lise öğrencileri, kardeş okul öğrencilerinin okumaları için okul kütüphanesine kitap bağışında bulundular.

Ziyarette ayrıca öğrencilere çeşitli kırtasiye yardımında da bulunuldu. Buluşmada paylaşmanın önemini kavrayan öğrenciler, 23 Nisan'da yeniden bir araya gelmek için sözleşti.

MALATYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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