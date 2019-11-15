Adil Gevrek, 'Futbol Köyü' projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dosya sundu

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Türkiyeİzlanda maçının devre arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya'ya yapılması planlanan Futbol Köyü projesiyle ilgili bilgi verdi.

İlk etabına başlanan projenin bölgede spora katkı sunacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığı belirtilen Başkan Adil Gevrek'in, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan da destek istediği öğrenildi.

Konuya ilişkin Yeni Malatyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam oynanan Türkiye İzlanda karşılaşmasının devre arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Malatya’da çalışmalarına başladığımız ‘Futbol Köyü’ projemiz ile ilgili bilgiler verip dosyamızı teslim ettik. İlgi ve alakalarından dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür eder, projemizin ülke futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verildi.

MALATYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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