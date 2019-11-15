Operasyonda yaralan Uzm. Çavuş'a kaymakamdan ziyaret

Malatya’nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu , Kuzey Irak’da operasyonda yaralanarak tedavi gören Uzm. Çavuş Mustafa Kurukafa ’yı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma yetkilileri tarafından Sürgü Mahallesinde ikamet eden Mustafa Kurukafa ’ yı ziyarette, Kurukafa’ya bir isteği olup olmadığını da soruldu.

Gazi askere acil şifalar dileyen Kaymakam Köroğlu, gazi baba İlhan Kurukafa ile de sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

MALATYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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