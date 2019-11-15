Sahte içki ve sigara ele geçirildi

Malatya’da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; yapılan 2 ayrı operasyonda el yapımı sahte (boğma) rakı imal ve satışı ile Bandrolsüz kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslara ait iş yeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 338 paket değişik markalarda Bandrolsüz kaçak sigara, 315 adet Bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 80 Litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten yasal işlem yapıldı.

MALATYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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