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MTSO Başkanı Sadıkoğlu: "Fuar, gurme turizmine katkı sunacak"

İHA

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın Malatya'nın gurme turizmine büyük katkı sunacağını söyledi.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu: "Fuar, gurme turizmine katkı sunacak"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın Malatya'nın gurme turizmine büyük katkı sunacağını söyledi.
13 Kasım’da kapılarını açan Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına onur konuğu olarak katılan Malatya standının ziyaretçilerden ilgi gördüğü bildirildi.
Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na katılan ve fuarı değerlendiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Başta Diyarbakır, Malatya olmak üzere çevre illerin ve yurdumuzun farklı coğrafyalarının zenginliklerini kavramak, yemek ve kültür açısından bugüne kadar taşıdığı güzellikleri tatmak anlamında çok önemli bir buluşmayı yaşıyoruz. Fuar, bölgemizin gurme turizmine büyük katkı sunacaktır. Sergilenecek olan her bir ürün, her yöre için çok kıymetli ama bu ürünlerin tamamı Türkiye için daha da kıymetlidir. Dünya bir yandan küreselleşirken, bir yandan da yerel ürünlerin gitgide değer kazandığını görüyoruz. Çünkü küreselleşme standartlaşmayı, her şeyin birbirine benzemesini beraberinde getiriyor. Ama insanlar farklı tatlar arıyor, büyüdüğü, doğduğu yerin tadını daha çok özlüyor. Bunun için bizdeki bu ürün çeşitliliğini ticari anlamda fırsata dönüştürmemiz de gerekiyor. Binlerce insanın ziyaret ettiği önemli bir fuara onur konuğu Malatya olarak katılmamız Malatya'nın tanıtılması açısından önemli. Çünkü standımızı ziyaret eden misafirlerimiz hem Malatya mutfağını yakından görüyor hem de kayısı başta olmak üzere birçok ürünümüzü tatma şansını yakalıyor” İfadelerini kullandı.
“ Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak koordine ettiğimiz ve Malatya Valiliğimizin de katkılarıyla açmış olduğumuz standımıza fuarın ilk gününden buyana ilgi yoğun şekilde devam ediyor. Bu fuarın amacına uygun bir şekilde gerçekleştiğini özellikle ifade etmek istiyorum. İkinci kez kapılarını açan Yöresel Lezzetler Fuarı’nın Malatya'mıza, burada misafir olan 45 ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyen Sadıkoğlu, “ Bölgemizin tanıtılmasında büyük katkıları olan bu fuarın hayata geçirilmesinde emeği olan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu’na, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen fuar Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan TÜYAP Fuar alanında 17 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

MALATYA

15 Kasım 2019 Cuma

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