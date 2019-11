Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem yıllar sonra ilkokulunu ziyaret etti

1 milyar dolarlık et

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, 59 yıl önce ilkokula başladığı Malatya’daki okulunu ziyaret etti. Duygulu anlar yaşayan Yöntem’i öğrenciler coşkuyla karşıladı.

Malatya’ya gelen oyuncu Selçuk Yöntem, subay olan babasının görev yerinin o dönem Malatya olması nedeniyle 1960'lı yıllarda başladığı Gazi İlkokulunu ziyaret etti. Girişte Okul Müdürü Ahmet Yıldızhan ve öğrenciler tarafından karşılanan Yöntem, 59 yıl sonra yeniden geldiği okulda çocukluğunu hatırladı.

Yöntem, ilkokul birinci sınıfı Malatya’da Gazi İlkokulunda okuduğunu belirterek, “Okula gelerek geçmişimi yaşadığım için mutlu oldum. Sanatın birleştirici bir yanı da bu, duygulandım. Yıllar önce bu okula gidip gelirken, ilkokul birinci sınıfta, yıllar sonra buraya gelip her şeyi aynı şekilde görmek beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

Dizilerin öğrenciler üzerinde oluşturabileceği etkiler üzerine sorulan soruya da cevap veren Yöntem, “Batıda baktığınız zaman her televizyon dizisinde mutlaka iyi, kötü vardır, bir de adalet ile polis vardır. Sonra toplumun yararına biter her şey. Bizde böyle biraz boşluklar var. Onun için bunun düzenlenmesinin yapılması gerekiyor. Yeni yetişen neslin televizyonda görüldüğü kadar işlerin kolay olmadığını öğrenmesi gerekiyor çünkü onlar gördüklerini 'Burada böyleyse yaşamda da böyledir, yaşamın aynası televizyon' diyerek çok farklı davranışlarda bulunabilirler. Zaten bu sancıları çekiyoruz, söylediğiniz de bununla ilgili. Onun için bu sistemi kurallarla yasalarla yerine oturtmak gerekiyor" diye konuştu.

