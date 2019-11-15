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Çınar, Yeni Çırmıktı Projesini inceledi

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Çırmıktı Projesiyle Yeşilyurt'u, kadim medeniyet ile mahalle kültürünü farklı bir bakış açısı ve yaklaşımla gelecek nesillere taşıyacaklarını söyledi.

Çınar, Yeni Çırmıktı Projesini inceledi

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Çırmıktı Projesiyle Yeşilyurt’u, kadim medeniyet ile mahalle kültürünü farklı bir bakış açısı ve yaklaşımla gelecek nesillere taşıyacaklarını söyledi.
Projenin uygulanacağı Mollakasım mahallesinde ki 237 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hazırlanan proje üzerine Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Birim Müdürlerinden bilgiler aldı.
Yeşilyurt Belediyesi olarak farklı ve dikkat çekici yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Çınar, “Mollakasım mahallemizde TOKİ’ye ait 237 dönümlük alanı satın aldıktan sonra buraya her yönüyle dikkat çekici, farkındalık oluşturacak, ilçemizin kadim medeniyetini günümüzden geleceğe taşınmasına sağlayacak Yeni Çırmıktı Projemizi uygulamaya karar verdik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında halkımıza vaat ettiğimiz yatırımlarımız arasında yer alan bu projemizde, geleneksel mimari ile modern dokuyu bir araya getirmiş olacağız. Burada 202 adet müstakil konuttan oluşan, yolları, sokakları ve mekânlarıyla kadim medeniyetimizin motiflerini günümüz mimari desenleriyle bütünleştirecek, her yönüyle nezih ve güzel alanlara sahip değerli bir projeyi halkımızın hizmetine sunacağız. Yeşilyurt’umuzun kadim değerlerinin daha fazla gün yüzüne çıkmasına zemin hazırlayacak olan bu projemizin sorunsuz şekilde faaliyet geçmesi adına çok titiz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Projemizi Yeşilyurt’umuzun en havadar, güzel ve nezih bir bölgesinde hayata geçireceğiz. Yeşilyurt’umuzun gerek sosyal, kültürel ve sanatsal kimliğine gerekse de ekonomik ve ticari hayatına katkı sağlayacak bir projemizde ki evlerin iç ve dış tasarımları tamamen kadim medeniyetimizi yansıtacak ve cumbalı ev tipinde olacaktır.237 dönümlük alanda Yeşilyurt’un tarihi ve medeniyetini iç ve dış turizme kazandıracağız. Burası doğal bir fotoğraf stüdyosu gibi olacak ve ilçemizin o eşsiz tarihini hep birlikte doyasıya yaşayacağız. Şu anda tasarım aşamasında olan projemizde evlerimiz, yollarımız, camimiz ve diğer mekanlarımız tamamen mahallelilik kültürünü bizlere hissettirecektir.” Diyen Başkan Çınar, “ Projemizin teknik ve resmi boyutlarını tamamladıktan sonra ihaleye çıkartacağız ve ardından satışını gerçekleştireceğiz. Projede yer alacak olanlar, o eski mahalle kültürünü bire bir yaşayacakları ortamlara sahip olacaklar. Bölgede örneği olmayan ve bu yöndeki hizmetlere örneklik teşkil edecek bu projemiz sayesinde belediyemize ek gelirde kazandırmış olacağız. Malatya’ya ve bölgeye farklılık getirecek vizyonel yatırımlarımızın sayısını bu şekilde artırmış olacağız. Her alanda örnek ve önde hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Belediyesi olarak gelecek nesillere farklı temalı, geçmişle günümüz ve gelecek arasında köprü vazifesi görecek bu tür yatırımları artırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

MALATYA

15 Kasım 2019 Cuma

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