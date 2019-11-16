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Bakan Pakdemirli’nin açıklamaları Malatyalı kayısı üreticilerini sevindirdi Malatya Ticaret Borsa ...

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’in Malatya’daki lisanslı kayısı depolarının tamamlanması ile Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun kayısı piyasasına gireceğini söylemesi üreticileri sevindirdi. Malatya Ticaret Borsa Başkanı Ramazan Özcan, “Bu çok sevindirici bir haber bizim için. Piyasayı regüle edecek aktör olan TMO’nın lisanslı kayısı depoculuğunun ortağı olması bir avantaj” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), buğday ve arpanın yanında, incir, fındık ve üzüm gibi ürünlerde de piyasaya girdiğini hatırlattı. Bakan Pakdemirli, gelecek yıl Malatya’daki lisanslı depoların hazır olması halinde ise kayısıda da piyasaya gireceklerini dile getirerek “Açıkladığımız fiyatlardan herkes memnun. Hem üreticiye kazandırıp hem de devlet kurumuna zarar ettirmediğimiz için çifte memnuniyet oldu. Fındık, üzüm ve incir gibi ürünlerde müdahale ederek piyasa fiyatını yükselttik” dedi.
Bakan Pakdemirli’nin bu açıklaması ise dünya kuru kayısı ihracatında lider olan Malatya’da sevinçle karşılandı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı piyasasına girecek olması ile birlikte fiyat istikrarsızlığının da ortadan kalkacağını ifade eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu açıklamanın kendilerini çok memnun ettiğini dile getirdi.
Bakan Pakdemirli’nin en son Malatya’ya yaptığı ziyarette de konunun gündeme geldiğini anımsatan Özcan, “Bakanımız burada yaptığı açıklamada TMO’nun kayısı alacağını ifade etmişti. Fakat burada en önemli bir problem lisanslı depoculuğun olmamasıydı” dedi.
Ankara’da bir takım görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Özcan, “Çok şükür çok önemli bir gelişme yaşandı son günlerde. Tarım ve Orman Bakanım Bekir Pakdemirli, komisyonda yaptığı açıklamada kayısı ile ilgili depolar bitince kayısıya da müdahale edeceklerini söylediler. Bu çok sevindirici bir haber bizler için. Piyasayı regüle edecek aktör olan TMO’nun kayısı lisanslı depoculuğunun ortağı olması da bir avantaj üretici için” ifadelerine yer verdi.
Özcan, Malatya Ticaret Borsası, LİDAŞ ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde 3.OSB’de yapılan Lisanslı Kayısı Deposu inşaatının yüzde 65 seviyesine geldiğini de belirtti. Biran önce deponun yeni sezona hazırlanması adına çalışmaların sürdüğünü dile getiren Özcan, “Yeni sezona depoyu hazırlayarak TMO’nun alıma geçebileceği bütün alt yapıları da hazırlayacağız. TMO’nun kayısı piyasasına girmesi ile kayısının gelecek yıl iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz” dedi.
Bu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara ve Malatya Milletvekillerine teşekkür eden Özcan, “Çok hızlı bir şekilde konuyu soğutmadan biran önce 3. OSB’de yer alan depomuzu bitirip TMO’nun kullanabileceği bir noktaya getireceğiz” şeklinde konuştu.

MALATYA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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